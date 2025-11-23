Армейцы вернулись в зенит

Действующий чемпион баскетбольной Единой лиги ВТБ московский ЦСКА во второй раз в текущем регулярном чемпионате одержал победу над петербургским «Зенитом». Армейцы, уступавшие на протяжении большей части матча, сумели отыграться и взяли верх со счетом 93:88. Таким образом, столичный клуб вернулся на первое место в турнирной таблице. Он опережает казанский УНИКС по дополнительным показателям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Каспер Уэйр (в центре), Андрей Воронцевич (слева) и Лука Шаманич

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Каспер Уэйр (в центре), Андрей Воронцевич (слева) и Лука Шаманич

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На матч против ЦСКА «Зенит» приехал более опасным составом, чем на прошлую встречу с топ-клубом (против краснодарского «Локомотива-Кубани» две недели назад). За это время от травм оправились Ненад Димитриевич и Георгий Жбанов. Был в обойме центровой Лука Шаманич, подписанный в начале ноября, очевидно чтобы заменить выбывшего до конца сезона Алекса Пойтресса. Не хватало только Андре Роберсона и еще одного новичка — Ноа Вонле.

И петербуржцы стартовали очень убедительно. На открывшее матч дальнее попадание Антона Астапковича гости ответили рыком 13:0. После первой четверти они вели 31:17. Причем забросить мяч в корзину в стартовом отрезке матча удалось сразу девяти игрокам «Зенита».

В оказавшейся чуть менее результативной второй четверти ЦСКА подобрался поближе, даже несмотря на катастрофическую реализацию трехочковых бросков.

За половину игры армейцы пробовали свои силы издали 12 раз, а попали всего дважды.

Причем их лидер, американский разыгрывающий Мело Тримбл, промазал все шесть попыток. Тем не менее в других аспектах ЦСКА прибавил и к большому перерыву сократил дистанцию вдвое — 42:49.

В третьей четверти «Зенит» играл агрессивно, но его попытки вернуть двузначное преимущество разбивались о небрежность под чужим кольцом. Лука Шаманич за четверть смазал три лей-апа, Ливай Рэндольф — еще один. До поры эта незадачливость «Зенита» в «краске» компенсировалась хорошей конверсией дальних атак. И тем, что у ЦСКА «трешки» все еще не летели. Однако под конец третьей четверти хозяева все-таки нашли бросок с дистанции. Мело Тримбл завалил, пожалуй, самую тяжелую из восьми своих попыток — через Александра Щербенева. Затем из-за дуги попал Александр Чадов. На излете периода трехочковый удался Никите Курбанову. Отставание ЦСКА сократилось до минимума — 69:70.

Не смутил армейцев и ответ Трента Фрейзера в начале заключительной четверти. Через минуту ЦСКА уже вел в счете.

Еще некоторое время лидерство переходило из рук в руки, но все же воскресный матч не получил такой же драматичной развязки, как первая игра этих команд в нынешнем чемпионате.

Тогда все решил трехочковый Антона Астапковича под финальную сирену. В этот раз к последним минутам ЦСКА добился относительно комфортного перевеса. Принесли его игроки задней линии Мело Тримбл и Каспер Уэйр. Да, издали они атаковали скверно. Но во время прорывов к кольцу защитники были неудержимы.

Концовку встречи москвичи провели дисциплинированно и в итоге победили — 93:88. Благодаря победе ЦСКА вернулся на первое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. На счету действующего чемпиона десять выигранных матча и два проигранных. С таким же балансом побед и поражений идет казанский УНИКС, обыгравший ЦСКА на прошлой неделе. Он уступает армейцам только по разнице набранных и пропущенных очков. Третье место занимает «Локомотив-Кубань» (10–3). А «Зенит» пока на четвертой строчке с такими же показателями (семь побед, пять поражений), как у идущих следом пермской «Пармы» и московского МБА-МАИ.

Роман Левищев