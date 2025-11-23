Трамп упрекнул Украину в отсутствии благодарности за помощь США

Украина не выразила никакой благодарности за усилия США в урегулировании российско-украинского конфликта, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aaron Schwartz / Reuters Фото: Aaron Schwartz / Reuters

«Украинское “руководство” проявило ноль благодарности за наши усилия, а Европа продолжает покупать у России нефть»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social. США продолжают продавать НАТО оружие «на огромные суммы» для передачи Украине, добавил американский президент. При этом, по его словам, бывшая администрация США предоставляла Украине вооружения бесплатно.

Дональд Трамп возложил ответственность за начало российско-украинского конфликта на администрацию экс-президента США Джо Байдена и руководство Украины. «Если бы президентские выборы 2020 года (в США.— "Ъ") не были сфальсифицированы и украдены, а это единственное, что хорошо удается радикальным левым демократам,— не было бы войны между Украиной и Россией»,— утверждает американский президент.

О предложениях США по урегулированию конфликта на Украине — в материале «Ъ».