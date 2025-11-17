Китай разжигает, Япония гасит

Япония пытается погасить дипломатический конфликт с Китаем, который грозит обернуться для Токио экономическими потерями. 18 ноября глава Бюро по делам Азии и Океании МИД Японии Масааки Канаи намерен встретиться в Пекине с китайскими чиновниками и убедить их, что позиция Токио по тайваньскому вопросу неизменна. Заверять представителей КНР в этом приходится на фоне недавних резонансных слов премьера Японии Санаэ Такаити: 7 ноября на слушаниях в парламенте она заявила, что китайская военно-морская блокада Тайваня будет сочтена Токио «экзистенциальной угрозой», и это станет основанием для использования права на самооборону, то есть на военный ответ на действия Китая. Все прежние главы японских правительств, хоть и выражали обеспокоенность по поводу китайских угроз Тайваню, публично никогда не говорили о том, как на это отреагирует Япония.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Вскоре после выступления премьера Такаити японский посол был вызван для разъяснений в МИД КНР. А в ее адрес из Пекина посыпались многочисленные критические ремарки, включая совсем недипломатичные, на фоне чего ноту протеста вручили уже китайскому послу в Токио.

Но на этом эскалация не закончилась. Вечером 14 ноября Китай издал рекомендацию к своим гражданам воздержаться от поездок в Японию, которую за этот неполный год успели посетить около 7,5 млн китайских туристов — больше, чем из любой другой страны. А китайские государственные авиакомпании начали предлагать пассажирам бесплатную отмену брони на рейсы в Японию. На этом фоне 17 ноября индексы ряда японских потребительских компаний, завязанных на китайских туристов, заметно просели.

Наконец, 16 ноября Пекин продемонстрировал еще один знак недовольства соседом, отрядив несколько кораблей своей береговой охраны патрулировать воды близи островов Сенкаку в Восточно-Китайском море (КНР претендует на эти острова и именует их Дяоюйдао).

Как слова премьера Такаити о Тайване поссорили Пекин и Токио — в обзоре иностранной прессы «Ъ».