В подмосковной Шатуре потушили пожар на ГРЭС

Пожарные ликвидировали возгорание на ГРЭС в подмосковной Шатуре. Специалисты восстанавливают подачу тепла в медучреждениях и пансионате для пожилых, в том числе в микрорайоне Керва. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«Сейчас идет дотушивание и охлаждение»,— написал глава региона в Telegram-канале. Полностью устранить последствия планировалось к 17:00 мск.

На территории местной больницы задействованы три бригады аварийно-восстановительной службы и шесть бригад Мособлводоканала. В округ направлено 20 блочно-модульных котельных и 20 аварийных бригад из соседних округов для восстановления теплоснабжения.

«Параллельно готовим резерв: при необходимости обеспечим жителям обогреватели и дополнительные источники тепла»,— добавил господин Воробьев. Подача электричества и холодной воды, а также работа канализации осуществляется в штатном режиме.

Пожар на ГРЭС произошел утром 23 ноября в результате падения БПЛА. О пострадавших не сообщалось.