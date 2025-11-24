Сроки работы с наставниками для выпускников медицинских вузов и колледжей

Специальности среднего профессионального образования Специальность Общий срок работы с наставниками Для медиков, трудоустроенных в селах и городах с населением до 50 тыс. чел. Для медиков, трудоустроенных в новых регионах РФ Лечебное дело 2 года 1 год 1 год Акушерское дело 2 года 1 год 1 год Лабораторная диагностика 1,5 года 1 год 1 год Стоматология ортопедическая 1,5 года 1 год 1 год Стоматология профилактическая 1,5 года 1 год 1 год Стоматологическое дело 2 года 1 год 1 год Медико-профилактическое дело 2 года 1 год 1 год Сестринское дело 2 года 1 год 1 год Специальности бакалавриата Сестринское дело 2 года 1 год 1 год Направления специалитета Медицинская биохимия 2 года 1 год 1 год Медицинская биофизика 2 года 1 год 1 год Медицинская кибернетика 1,5 года 1 год 1 год Лечебное дело 3 года 1,5 года 1,5 года Педиатрия 2 года 1 год 1 год Стоматология 1,5 года 1 год 1 год Медико-профилактическое дело 1,5 года 1 год 1 год Направления ординатуры Акушерство и гинекология 2 года 1 год 1 год Анестезиология-реаниматология 2 года 1 год 1 год Патологическая анатомия 2 года 1 год 1 год Кардиология 2 года 1 год 1 год Педиатрия 2 года 1 год 1 год Психиатрия 2 года 1 год 1 год Психотерапия 2 года 1 год 1 год Хирургия 2 года 1 год 1 год Оториноларингология 2 года 1 год 1 год Офтальмология 2 года 1 год 1 год