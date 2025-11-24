Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Сроки работы с наставниками для выпускников медицинских вузов и колледжей

Специальности среднего профессионального образования
Специальность Общий срок работы с наставниками Для медиков, трудоустроенных в селах и городах с населением до 50 тыс. чел. Для медиков, трудоустроенных в новых регионах РФ
Лечебное дело 2 года 1 год 1 год
Акушерское дело 2 года 1 год 1 год
Лабораторная диагностика 1,5 года 1 год 1 год
Стоматология ортопедическая 1,5 года 1 год 1 год
Стоматология профилактическая 1,5 года 1 год 1 год
Стоматологическое дело 2 года 1 год 1 год
Медико-профилактическое дело 2 года 1 год 1 год
Сестринское дело 2 года 1 год 1 год
Специальности бакалавриата
Сестринское дело 2 года 1 год 1 год
Направления специалитета
Медицинская биохимия 2 года 1 год 1 год
Медицинская биофизика 2 года 1 год 1 год
Медицинская кибернетика 1,5 года 1 год 1 год
Лечебное дело 3 года 1,5 года 1,5 года
Педиатрия 2 года 1 год 1 год
Стоматология 1,5 года 1 год 1 год
Медико-профилактическое дело 1,5 года 1 год 1 год
Направления ординатуры
Акушерство и гинекология 2 года 1 год 1 год
Анестезиология-реаниматология 2 года 1 год 1 год
Патологическая анатомия 2 года 1 год 1 год
Кардиология 2 года 1 год 1 год
Педиатрия 2 года 1 год 1 год
Психиатрия 2 года 1 год 1 год
Психотерапия 2 года 1 год 1 год
Хирургия 2 года 1 год 1 год
Оториноларингология 2 года 1 год 1 год
Офтальмология 2 года 1 год 1 год

Источник: проект Минздрава.

