В начале ноября россияне сократили траты на противовирусные

В ноябре, несмотря на традиционный сезонный всплеск простудных заболеваний, продажи противовирусных препаратов сократились.В первую неделю ноября граждане потратили на такие средства 3,8 млрд руб., что на 5% меньше, чем в прошлом году, и на 19% меньше, чем в начале октября.

Как следует из данных DSM Group, наиболее заметные изменения произошли в категории средств для устранения симптомов простуды, таких как жаропонижающие и обезболивающие. С 3 по 9 ноября в рознице было реализовано 1,1 млн упаковок таких препаратов на 564 млн руб. По сравнению с 45-й неделей 2024 года это на 4% меньше в денежном выражении и на 11% — в натуральном. Относительно конца сентября — начала ноября 2025 года объем продаж снизился на 28% в деньгах и на 29% в упаковках.

Спрос корректируется из-за смещения сезонных пиков заболеваемости ОРВИ. В этом году, как ожидают врачи и аналитики аптечного рынка, очередной рост заболеваемости и продаж противовирусных придется на декабрь.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Продажам не здоровится».