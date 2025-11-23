Московское «Яблоко» произвело вынужденную замену

Новым председателем московского отделения партии «Яблоко» стал Кирилл Гончаров. Он сменил на этом посту зампреда партии, экс-депутата Мосгордумы Максима Круглова, помещенного в СИЗО по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах РФ (см. “Ъ” от 2 октября).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: Кирилл Гончаров, Андрей Морев (признан иноагентом) и Максим Круглов в 2023 году

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Слева направо: Кирилл Гончаров, Андрей Морев (признан иноагентом) и Максим Круглов в 2023 году

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Кандидатуру господина Гончарова столичная отчетно-выборная конференция поддержала 22 ноября тридцатью четырьмя голосами при двух против и трех воздержавшихся. Председатель партии Николай Рыбаков напомнил, что москвичам вскоре предстоят две избирательные кампании: в 2026 году пройдут выборы в Госдуму, а в 2027-м — муниципальные выборы. Задача партии в обоих случаях, по его словам,— представить «интересы людей, которые мыслят созвучно "Яблоку"».

Сам Кирилл Гончаров, оказавшийся единственным кандидатом в бюллетене, зачитал с трибуны письмо Максима Круглова. «Сложное время, опасные дни… Прошу вас всех воздержаться от ненужных и необязательных конфликтов: сейчас не время и не место»,— среди прочего написал экс-депутат. Столица, заявил господин Гончаров, «задает темп и ритм жизни России», и всякая политическая практика, протестированная в Москве, экстраполируется дальше. «Без мирной и демократической политической альтернативы в Москве такой альтернативы не будет и в стране»,— уверен он.

После избрания Кирилл Гончаров рассказал “Ъ”, что отделение намерено привлекать новых сторонников и готовить современных политиков. В 2026 году, по его словам, планируется выдвинуть в Москве региональный список и кандидатов в Госдуму по каждому округу, а в 2027-м — не менее 500 кандидатов в местные депутаты. В основе программы столичных «яблочников» останутся требование о прекращении огня, борьба за реальную независимость всех ветвей власти и верховенство закона, а также дальнейшее улучшение повседневной жизни москвичей (включая свободу собраний, безопасность и благополучие). «Мы знаем, что, согласно прошедшим кампаниям этого года и опросам, наша поддержка растет, причем существенно»,— заверил господин Гончаров.

Григорий Лейба