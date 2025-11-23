Геннадий Головкин стал президентом World Boxing

Известный казахстанский боксер Геннадий Головкин 23 ноября на безальтернативной основе был избран президентом World Boxing, конгресс которой проходит в Риме. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Головкин

Фото: Las Vegas Sun / Steve Marcus / Reuters, Las Vegas Sun / Steve Marcus / File Photo / Reuters Геннадий Головкин

Фото: Las Vegas Sun / Steve Marcus / Reuters, Las Vegas Sun / Steve Marcus / File Photo / Reuters

Эта федерация была создана в 2023 году как альтернатива Международной боксерской ассоциации во главе с россиянином Умаром Кремлевым, находившейся в конфликте с Международным олимпийским комитетом (МОК). Одним из его следствий стало то, что МОК предоставил президентом World Boxing временное признание (IBA его лишилась) и наделил структуру правом проведения боксерского турнира Игр-2028.

Геннадию Головкину 43 года. На счету боксера 42 победы (37 нокаутом), 2 поражения и 1 ничья. За карьеру Головкин успел побывать чемпионом мира в среднем весе (до 72,6 кг), поднимался на верхнюю строчку престижных классификаций сильнейших бойцов вне зависимости от категории. В любителях становился серебряным призером Олимпийских игр (2004) и чемпионом мира (2003). С февраля 2024 года он занимает пост президента Национального олимпийского комитета Казахстана.

Арнольд Кабанов