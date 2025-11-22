На трассе под Екатеринбургом в аварии пострадал ребенок

Под Екатеринбургом в пос. Зелеборский столкнулись два легковых автомобиля, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции. В аварии пострадала четырехлетняя девочка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Екатеринбурга Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Водитель Volkswagen Polo ехал по ул. Лучистой со стороны ЕКАД, выбрал небезопасную скорость, из-за этого потерял управление и вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Kia Spektra.

В аварии пострадала девочка, которая ехала в Kia Spektra. Она была в автокресле, поэтому серьезных травм не получила. Скорая помощь увезла ее в екатеринбургскую больницу №9.

ГИБДД установила, что за рулем Volkswagen Polo был 49-летний мужчина с водительским стажем 27 лет, он привлекался к административной ответственности 10 раз. В отношении него составили протокол за нарушение ПДД, которое привело к легким травмам (ст. 12.24 КоАП РФ).

В ГИБДД предупреждают об опасности на дорогах из-за снегопада. Инспекторы рекомендуют выбирать безопасную скорость движения и соблюдать увеличенную дистанцию между автомобилями.

Анна Капустина