Международные банки устремились в Индию

По данным Dealogic, на которые ссылается Financial Times, с начала года в финансовом секторе Индии было заключено сделок с иностранными банками на общую сумму $8 млрд. Это больше, чем за 2023 и 2024 годы, вместе взятые,— $1,4 млрд и $2,3 млрд соответственно.

Интерес иностранных банков к рынку Индии вызван тем, что власти страны взяли курс на либерализацию законодательства, регулирующего покупку акций в местных банках иностранными финансовыми компаниями. Центральный банк Индии заявил, что рассматривает вопрос о снижении 15-процентного лимита владения акциями в негосударственном индийском банке для любого иностранного инвестора. При этом ЦБ уже одобрил несколько подобных крупных сделок.

Крупнейшей сделкой этого года стала покупка 60% акций в индийском банке RBL крупнейшим банком Дубай NBD за $3 млрд. Одна из крупнейших японских финансовых корпораций, Sumitomo Mitsui Financial Group, приобрела 24,2% акций индийского Yes Bank за $1,7 млрд, став его крупнейшим акционером. Кроме того, по неофициальной информации, крупнейший банк Японии Mitsubishi UFJ Financial Group ведет переговоры о покупке за $2,6 млрд 20% акций индийского банка Shriram Finance.

Евгений Хвостик