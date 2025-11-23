Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России (СКР) отказал проживающему в Испании и находящемуся в международном розыске известному адвокату Борису Кузнецову (объявлен иноагентом) в прекращении его уголовного преследования, которое длится 18 лет. Адвокату 81 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Кузнецов (признан иноагентом)

Фото: из личного архива Бориса Кузнецова Борис Кузнецов (признан иноагентом)

Фото: из личного архива Бориса Кузнецова

В ответе СКР сообщается, что уголовное преследование по факту разглашения гостайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ) было инициировано законно, и оснований для прекращения дела не имеется. Руководитель первого следственного отдела второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Москве Павел Кондратьев отметил, что доводы господина Кузнецова (объявлен иноагентом) об отсутствии оснований для избрания меры пресечения и розыска являются «субъективным мнением заявителя».

Господин Кузнецов (объявлен иноагентом) назвал ответ СКР «отпиской», а также заявил, что на семь ходатайств, отправленных в ГСУ СКР по Москве в 2024-2025 годах, он не получил ответа. Борис Кузнецов (объявлен иноагентом) требует в суде признать решения и ответ СКР незаконными и необоснованными. Кроме того, он подал административный иск в Мосгорсуд с требованием взыскать с Минфина и СКР $21 млн за нарушение разумных сроков предварительного расследования.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Адвоката не ждут на родине».