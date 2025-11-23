Адвоката не ждут на родине

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) отказал проживающему в Испании и находящемуся в международном розыске известному адвокату Борису Кузнецову (признан иноагентом) в прекращении его уголовного преследования, которое тянется уже 18 лет. Таким образом, шансов на возвращение на родину, чтобы «умереть там, где родился», у 81-летнего фигуранта фактически не осталось.

Фото: из личного архива Бориса Кузнецова Борис Кузнецов (признан иноагентом) недоумевает, почему его дело за 18 лет так и не направили в суд

Фото: из личного архива Бориса Кузнецова

По данным “Ъ”, проживающий в Испании адвокат Борис Кузнецов (внесен в перечень иноагентов) на днях подтвердил “Ъ”, что одновременно получил сразу два ответа из СКР на свои ходатайства о прекращении уголовного преследования в связи с отсутствием состава преступления, об отмене меры пресечения и прекращении розыска.

В первом, в частности, говорится, что к уголовной ответственности по факту разглашения гостайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ) в 2007 году защитник был привлечен абсолютно законно и никаких оснований для прекращения дела в отношении него не имеется. «Довод об отсутствии у следственного органа оснований для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, а также объявления Кузнецова Б. А. (признан иноагентом) в розыск является субъективным мнением заявителя»,— констатировал в своем ответе руководитель первого следственного отдела второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Москве Павел Кондратьев.

Вторым письмом последний уведомил адресата, что дальнейшую переписку с ним ведомство считает вести нецелесообразным, поскольку тот якобы неоднократно получал ответы на свои заявления и «злоупотребляет правом на обращение».

В свою очередь, адвокат присланный ему ответ назвал отпиской.

При этом он добавил, что на отправленные в 2024–2025 годах в ГСУ СКР по Москве семь ходатайств ни одного ответа ни он, ни его представитель в России не получили.

Как уже рассказывал “Ъ”, господин Кузнецов (признан иноагентом), до прихода в адвокатуру работавший в питерском и магаданском угрозыске, а потом уже как защитник участвовавший в целом ряде резонансных дел, в декабре прошлого года обратился к начальнику Главного следственного управления (ГСУ) СКР по Москве Андрею Стрижову.

«У меня есть намерение вернуться в Россию... Я старый человек и хочу умереть в стране, где родился...» — написал он в своем обращении.

Из России в США, где получил политическое убежище, адвокат уехал 11 июля 2007 года, а через два дня в отношении него прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по факту разглашения гостайны. По ней защитнику грозит до четырех лет заключения. Обвинение ему было предъявлено почти через полтора года заочно уже ГСУ СКР. Так же заочно в 2013 году адвоката арестовал Пресненский райсуд столицы. По версии следствия, гостайну защитник раскрыл, представляя интересы арестованного члена Совета федерации Левона Чахмахчяна.

Последнего, напомним, задержали 2 июня 2006 года при получении взятки в $300 тыс. в офисе авиакомпании «Трансаэро» вместе с его зятем, помощником аудитора Счетной палаты РФ Арменом Оганесяном. По данным следствия, сенатор от Калмыкии пообещал главе совета директоров авиакомпании Александру Плешакову (в 2015 году после краха «Трансаэро» уехал во Францию) за $1,5 млн «снять все проблемы» со Счетной палатой, аудитор которой Владимир Пансков готовил акт о неуплате авиаперевозчиком таможенной пошлины за Boeing.

Впрочем, в ходе разбирательства в Мосгорсуде выяснилось, что сенатор не имел реальной возможности повлиять на заключение аудитора Панскова, поэтому в 2008 году его приговорили за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) к девяти годам, а его зятя — к восьми. Впоследствии Верховный суд РФ сократил Левону Чахмахчяну срок до семи с половиной лет. В 2011 году он вышел на свободу условно-досрочно.

Бориса Кузнецова (признан иноагентом) в совершении преступления ФСБ заподозрила после его обращения в Конституционный суд (КС), где он обжаловал действия спецслужбы.

Та начала прослушивать телефонные переговоры сенатора якобы еще за день до того, как получила разрешение на это Верховного суда, а сам он еще не был лишен полномочий, а Совфед не лишал его неприкосновенности.

В подтверждение своих доводов адвокат передал в КС, не имеющий доступа к гостайне, справку-меморандум ФСБ с грифом «секретно» из уголовного дела. В ней содержалась стенограмма телефонных разговоров Левона Чахмахчяна с другими фигурантами расследования.

По запросу тогдашнего директора ФСБ Николая Патрушева КС предоставил спецслужбе полученную от адвоката Кузнецова (признан иноагентом) информацию, включая справку-меморандум, вокруг которой и начали разворачиваться дальнейшие события.

В ходатайстве на имя руководителей московских ГСУ СКР и прокуратуры Кузнецов (признан иноагентом) утверждал, что в его действиях нет состава преступления. По его словам, следователь был обязан конкретизировать, какие именно сведения в области оперативно-разыскной деятельности содержатся в справке-меморандуме и составляют государственную тайну. «Вместо этого он утверждает, что мной нарушен пункт 1.25 Перечня сведений органов ФСБ, подлежащих засекречиванию. В открытом доступе этот документ отсутствует. Видимо, речь идет о внутриведомственном нормативном документе, возможно секретном, с которым я не обязан знакомиться, так как адвокатура не является структурным подразделением ФСБ»,— говорилось в ходатайстве адвоката. При этом, по его словам, если следствие под разглашением гостайны все же подразумевает именно телефонные переговоры Левона Чахмахчяна с фигурантами дела, то на момент подачи жалобы в КС все они уже были рассекречены.

«Отсутствие в постановлении ссылки на последствия, которые якобы причинены разглашением гостайны, а также упоминания о мотивах совершения преступления также делает постановление незаконным»,— считает фигурант.

Более того, по его мнению, в этом деле уже давно можно было бы поставить точку, тем более что в присланном господином Кондратьевым ответе говорится, что по нему «проведены все следственные действия, собран комплекс согласующихся между собой, достаточных, достоверных, относимых и допустимых доказательств». «Еще 4 августа 2011 года мной было заявлено ходатайство о судебном разбирательстве в мое отсутствие, что допускается законом, если подсудимый обвиняется в преступлении небольшой или средней тяжести и имеется соответствующее ходатайство. И, что самое интересное, в ноябре того же года оно было удовлетворено следователем, но в суд дело так и не было направлено»,— говорит защитник.

Сейчас Борис Кузнецов (признан иноагентом) требует в Замоскворецком суде Москвы признать ответ представителя СКР Павла Кондратьева и принятые им по его ходатайствам решения незаконными и необоснованными.

Тем временем на 1 декабря 2025 года уже в Мосгорсуде назначено рассмотрение административного иска адвоката к Минфину и СКР. В нем он надеется взыскать с ответчиков $21 млн за несоблюдение разумных сроков предварительного расследования (18 лет).

Олег Рубникович