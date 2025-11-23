Российский гроссмейстер Андрей Есипенко проиграл в полуфинале Кубка мира

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко не смог выйти в финал Кубка мира по шахматам в Гоа. В полуфинале он уступил одному из фаворитов турнира — китайцу Вэй И. Матч после ничьих в двух классических партиях завершился тай-брейком. В нем все решил второй поединок в быстрые шахматы, в котором у Есипенко были черные фигуры.

Соперники остановили выбор на Итальянской партии, и россиянин долго играл очень неплохо, а его позиция выглядела даже лучше, чем у Вэй И. Ситуацию изменил грубый ляп, допущенный Есипенко в эндшпиле. Имея на две пешки больше, чем у оппонента, он «зевнул» ладью и был вынужден сдаться.

Соперником китайца в финале Кубка мира будет узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров, также на тай-брейке одолевший соотечественника Нодирбека Якуббоева. Синдаров и Вэй И уже обеспечили себе самый ценный из призов, стоящих на кону в турнире. Это путевка в кандидатский турнир — в нем в будущем году определится претендент на звание чемпиона мира. Помимо них ее получит и шахматист, выигравший матч за бронзу. То есть Есипенко, чтобы попасть на кандидатский турнир, нужно теперь одолеть Якуббоева.

Финал и матч за третье место стартуют уже в понедельник, 24 ноября.

Арнольд Кабанов