Средняя стоимость тура в Азию превысила 180 тыс. рублей

В январе-октябре этого года средняя стоимость проданного тура в азиатские страны составила 188 тыс. руб.. Это на 5% выше, чем в прошлом году, подсчитали в Onlinetours.

Наиболее заметный рост спроса среди российских туристов продемонстрировали Вьетнам и Япония. Продажи организованных туров во Вьетнам выросли в 8,7 раза по сравнению с прошлым годом, а спрос на самостоятельные бронирования в Японию увеличился более чем в пять раз.

В связи с общим восстановлением рынка выездного туризма и повышением доступности поездок за рубеж из-за укрепления рубля, доля зарубежных направлений в структуре продаж билетов увеличилась с 26% до 28%. При этом аналитики отмечают снижение спроса на Турцию и страны постсоветского пространства.

Подробнее бо этом — в материале «Ъ» «Окно в Азию».