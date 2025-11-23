Кредиты заворачивают в бумаги

ВТБ (MOEX: VTBR) планирует разместить рекордный по объему выпуск облигаций, обеспеченных портфелем потребительских кредитов,— более чем на 40 млрд руб. До конца года еще как минимум два банка собираются секьюритизировать свои розничные портфели более чем на 30 млрд руб. Эксперты отмечают, что сейчас сложились удачные условия для секьюритизации потребкредитов: высокие ставки обеспечивают хороший спрос, а банки могут упаковать в эти бумаги кредиты с высокой долговой нагрузкой и полной стоимостью кредита, снизив давление на нормативы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

ВТБ планирует начать размещение крупнейшего выпуска секьюритизации потребительских кредитов за всю историю российского рынка — на 42,5 млрд руб.— на ближайшей неделе. Особенность этого выпуска заключается в том, что у него, в отличие от большинства остальных секьюритизаций потребкредитов как ВТБ, так и других банков, нет старшего и младшего траншей.

Как рассказали “Ъ” в ВТБ, в этой сделке вместо младшего транша банк выдает эмитенту бумаг («СФО ВТБ РКС Эталон») субординированный кредит.

«Данный кредит выдается оригинатором (ВТБ) эмитенту и является кредитным усилением сделки в соответствии с требованиями законодательства»,— пояснили в банке. Там также сообщили, что ВТБ использует механизм секьюритизации активов как эффективный инструмент привлечения ликвидности и разгрузки нормативов. «Сейчас ставки по портфелю потребительских кредитов, входящих в залоговое обеспечение, позволяют выпускать облигации с купоном, привлекательным для инвесторов на фоне курса на смягчение денежно-кредитной политики»,— говорят в ВТБ.

В банке также обратили внимание, что бумаги имеют привлекательное соотношение риска и доходности на коротком горизонте инвестирования, размер обеспечения по ним значительно превышает объем эмиссии и они, как правило, имеют наивысший рейтинг надежности — ruAAA.sf. По словам руководителя управления секьюритизации ВТБ Андрея Сучкова, доходность по таким выпускам в большинстве случаев выше доходности по вкладам.

«Инвестор может продать и купить этот инструмент на рынке, таким образом самостоятельно управляя своим инвестиционным портфелем»,— говорит он.

Стоит отметить, что новый выпуск облигаций, обеспеченных потребкредитами, стал первым траншем зарегистрированной банком программы на 100 млрд руб. (см. “Ъ” от 16 октября). Последний транш предыдущей аналогичной программы на 37,5 млрд руб. банк разместил в октябре. Всего в этом году секьюритизацию потребкредитов проводили восемь банков на общую сумму почти 120 млрд руб. Кроме ВТБ до конца года свои выпуски планируют разместить Сбербанк (24 млрд руб.) и банк «Синара» (7,2 млрд руб.). Инвестиционная привлекательность таких облигаций довольно высока благодаря хорошей доходности, поэтому они в большинстве случаев размещаются среди широкого круга инвесторов. Так, облигации Т-Банка в апреле текущего года приобрели более 35 тыс. инвесторов, а бумаги Яндекс-банка — почти 25 тыс. инвесторов.

Для банков такие выпуски — возможность снизить макропруденциальные надбавки.

Как пояснил “Ъ” сопредседатель комитета по инвестиционным банковским продуктам Ассоциации банков России Олег Иванов, по кредитам с высокой полной стоимостью кредита (ПСК) и показателем долговой нагрузки давление на капитал может увеличиваться в шесть раз. «Получается следующая корреляция: чем выше ПСК, тем выгоднее банку секьюритизировать кредит и списать его с баланса, но высокая ПСК — это, в свою очередь, возможность предложить хорошую доходность по облигациям. Такие облигации имеют высокий рейтинг и доходность»,— говорит он.

В рейтинговых агентствах отмечают, что в условиях снижения ключевой ставки и наличия на балансах банков высокодоходных кредитов рынок секьюритизации переживает настоящий ренессанс.

«Мы ожидаем, что по итогам 2025 года объем многотраншевых выпусков секьюритизации может превысить 200 млрд руб., тогда как по итогам 2024 года он составлял около 45 млрд руб.»,— рассказал “Ъ” управляющий директор по рейтингам структурированного финансирования «Эксперт РА» Павел Кашицын. «При реализации сделки секьюритизации банк получает двойную выгоду: снижает нагрузку на капитал и досрочно монетизирует высокодоходный портфель, фиксируя прибыль до возможного снижения ставок»,— заключает директор группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Денис Хмилевский.

Максим Буйлов