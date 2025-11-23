Замдиректора воронежского КБХА продлили арест по делу о злоупотреблениях

Советский райсуд Воронежа продлил арест в СИЗО заместителя гендиректора АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА, структура «Роскосмоса») Александра Кузнецова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ до десяти лет лишения свободы). По данным «Ъ», ему вменяется завышение на 30 млн руб. стоимости оборудования, которое хотел у предприятия приобрести ЛУКОЙЛ, что привело к срыву контракта, в итоге доставшемуся подконтрольной топ-менеджеру фирме.

Защитник господина Кузнецова сказал «Ъ», что решение суда обжаловано. Топ-менеджер предприятия был задержан и заключен под стражу в мае этого года. Расследование ведет региональное управление МВД, в основу дела легли материалы УФСБ.

Интерес сотрудников ФСБ привлек «гражданский» контракт КБХА на поставку оборудования в Коми для нужд местного подразделения ЛУКОЙЛа. В 2020 году нефтяники запросили у конструкторского бюро цену на нефтегазовую технику. В Воронеже было сформировано коммерческое предложение, согласно которому стоимость агрегатов составила 171 млн руб. Документ подписал Александр Кузнецов. Между тем, по версии следствия, реальная цена, определенная отделами сбыта, конструкторским и ценообразования, составляла 140 млн руб. с учетом рентабельности, которая обычно на предприятии укладывается в вилку от 6% до 25%. Как считают в ФСБ и МВД, из-за завышения цены сделка с «ЛУКОЙЛ-Коми» не состоялась. Затем контракт достался ООО «Промтехиндустрия», подконтрольному, по данным правоохранителей, господину Кузнецову. В итоге, по мнению следователей, КБХА был причинен многомиллионный ущерб в виде упущенной прибыли, организация признана потерпевшей стороной.

Александр Кузнецов своей вины категорически не признает. По данным его защиты, доказательств связи обвиняемого с «Промтехиндустрия» у следствия нет.