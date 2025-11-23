Следствие сбило цену на оборудование

Как стало известно “Ъ”, в Воронеже суд продлил срок содержания под стражей заместителю гендиректора АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА, структура «Роскосмоса») Александру Кузнецову. По версии следствия, он намеренно завысил на 30 млн руб. стоимость оборудования, которое хотел у КБ приобрести ЛУКОЙЛ, что привело к срыву контракта, который в итоге достался подконтрольной топ-менеджеру фирме. Сам господин Кузнецов настаивает, что все действия были согласованы с профильными службами КБХА, а контракт исполнен не связанным с ним дилером АО. Его защита настаивает на освобождении директора, страдающего рядом серьезных заболеваний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Решение продлить срок содержания под стражей в СИЗО 65-летнего Александра Кузнецова еще на два месяца принял на минувшей неделе Советский райсуд Воронежа. Таким образом было удовлетворено ходатайство следователей ГУ МВД по Воронежской области, в производстве которых находится уголовное дело по обвинению заместителя директора КБХА по маркетингу и сбыту в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

«Мы уже подали жалобу в апелляционную инстанцию на решение суда, который не услышал ни один из наших доводов»,— заявил “Ъ” один из адвокатов замдиректора КБХА Роман Ижокин. В частности, как считает сторона защиты, в данном уголовном деле отсутствует сам состав преступления, а кроме того, Александр Кузнецов подлежит немедленному освобождению из СИЗО и по медицинским показаниям.

Расследование в отношении Александра Кузнецова и «иных неустановленных лиц» было начато областным полицейским главком 20 мая этого года на основании материалов, собранных оперативниками ФСБ. 15 июля этого года господин Кузнецов был задержан, а на следующий день арестован судом. Одновременно прошли и аресты двух его подельников — начальника отдела сбыта КБХА Дмитрия Петько и гендиректора ООО «Промтехиндустрия» Юлии Поймановой.

Интерес сотрудников ФСБ привлек «гражданский» контракт КБХА на поставку оборудования в Коми для нужд местного подразделения ЛУКОЙЛа. В 2020 году нефтяники запросили у КБ цену на нефтегазовую технику. В Воронеже было сформировано коммерческое предложение, согласно которому стоимость агрегатов составила 171 млн руб. Документ подписал Александр Кузнецов. Между тем, по версии следствия, реальная цена, определенная отделами сбыта, конструкторским и ценообразования, составляла 140 млн руб. с учетом рентабельности, которая обычно на предприятии укладывается в вилку от 6% до 25%. Как считают в ФСБ и МВД, из-за завышения цены сделка с «ЛУКОЙЛ-Коми» не состоялась. Затем контракт достался ООО «Промтехиндустрия», подконтрольному, по данным правоохранителей, господину Кузнецову.

В итоге, по мнению следователей, КБХА был причинен многомиллионный ущерб в виде упущенной прибыли, организация признана потерпевшей стороной.

Александр Кузнецов своей вины категорически не признает. По словам адвоката Ижокина, никаких свидетельств аффилированности его подзащитного и компании «Промтехиндустрия», бывшей, кстати, официальными дилером КБХА, не имеется. А коммерческое предложение с увеличенной относительно ранее сформированной ценой является, по мнению защиты, обычной практикой, тем более что оно прошло согласование во множестве различных служб КБХА и у его руководства.

«Выводы следователя о том, что совершение коммерческого предложения от имени коммерческой организации одному контрагенту (которое было проигнорировано) на большую стоимость, чем другому контрагенту, образует состав преступления, считаю результатом недостаточно глубокого понимания правоприменителем законов рынка и принципов предпринимательской деятельности»,— убежден другой адвокат господина Кузнецова Юрий Куркин.

Об абсурдности обвинения, по словам защитников, говорит тот факт, что «Промтехиндустрия», купившая оборудование у КБХА как дилер за 140 млн руб., потом реализовала его «ЛУКОЙЛ-Коми "уже за 194 млн руб.

По не подтвержденным официально данным, в августе прошлого года все эти факты уже проверялись сотрудниками управления МВД на особо важных и режимных объектах, к которым относится КБХА, но тогда в возбуждении уголовного дела было отказано.

Тем временем на днях из-под стражи под домашний арест был освобожден Дмитрий Петько, якобы давший следствию признательные показания. А Александр Кузнецов по-прежнему содержится в воронежском СИЗО-1. Его адвокаты настаивают на тяжелом состоянии подзащитного, страдающего гипертонической болезнью и астмой с осложнениями после коронавируса. Последний диагноз внесен в установленный правительством список заболеваний, препятствующих заключению под стражу.

«Соответствующие медицинские документы были представлены суду еще при избрании меры пресечения, но были им сокрыты»,— утверждает Роман Ижокин. Он уточнил, что еще в конце июля следователь согласился с просьбой защиты направить имеющего награды от «Роскосмоса» и Минобороны обвиняемого на медосвидетельствование для проверки диагнозов. Сделать это, согласно закону, полагалось в течение трех дней, но не сделано до сих пор. «Не могу исключать, что это завуалированный способ оказать давление на находящегося в тяжелейших условиях пожилого больного человека с целью добиться признания»,— резюмировал адвокат.

Сергей Сергеев