Уровень воды в Неве может подняться из-за циклона

В воскресенье, 23 октября, периферия циклона с центром над Ботническим заливом формирует в Санкт-Петербурге преимущественно облачную погоду, местами пройдут дожди и мокрый снег. Кроме того, в Северной столице ветрено, возможно формирование нагонных явлений, вызывающих рост уровня воды в Неве, отмечает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге — +2…+4 градуса, в Ленинградской области — 0…+5 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

В понедельник в городе и области временами снег, гололедица, столбики термометров в течение суток покажут 0…-2 градуса.

Артемий Чулков