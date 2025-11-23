WP: Умеров допустил, что Зеленский готов пойти на компромисс по Донбассу
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров допустил на встрече с представителями США во Флориде, что украинский президент Владимир Зеленский готов уступить Донбасс. Об этом пишет обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на американских чиновников.
Фото: Sarah Meyssonnier / Pool / Reuters
Во время переговоров господин Зеленский также заявил, что Украина, возможно, согласится ограничить численность своей армии до 600 тыс. человек в соответствии с планом США, сообщили источники. Изначально это ограничение вызвало возмущение со стороны Украины и Евросоюза, однако, по словам одного из собеседников, оно «фактически не влияет на баланс сил, который в любом случае сильно выгоден России».
Посланники США заявили, что гарантии безопасности — критически важное условие для получения поддержки Украины и Европы. По их словам, Россия не согласится на размещение войск НАТО на Украине в качестве сдерживающей силы после прекращения огня. Вместо этого Вашингтон может предоставить Киеву ракеты Tomahawk в качестве альтернативы. Собеседники WP также выразили уверенность, что Киев не будет использовать эти ракеты превентивно против России, поскольку это будет стоить ей поддержки США и Европы.
План Дональда Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта включает 28 пунктов. По данным WP, Евросоюз предложил в ответ свой вариант соглашения, в соответствии с которым ВСУ не будут ограничены.