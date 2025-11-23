WP: Умеров допустил, что Зеленский готов пойти на компромисс по Донбассу

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров допустил на встрече с представителями США во Флориде, что украинский президент Владимир Зеленский готов уступить Донбасс. Об этом пишет обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на американских чиновников.

Во время переговоров господин Зеленский также заявил, что Украина, возможно, согласится ограничить численность своей армии до 600 тыс. человек в соответствии с планом США, сообщили источники. Изначально это ограничение вызвало возмущение со стороны Украины и Евросоюза, однако, по словам одного из собеседников, оно «фактически не влияет на баланс сил, который в любом случае сильно выгоден России».

Посланники США заявили, что гарантии безопасности — критически важное условие для получения поддержки Украины и Европы. По их словам, Россия не согласится на размещение войск НАТО на Украине в качестве сдерживающей силы после прекращения огня. Вместо этого Вашингтон может предоставить Киеву ракеты Tomahawk в качестве альтернативы. Собеседники WP также выразили уверенность, что Киев не будет использовать эти ракеты превентивно против России, поскольку это будет стоить ей поддержки США и Европы.

План Дональда Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта включает 28 пунктов. По данным WP, Евросоюз предложил в ответ свой вариант соглашения, в соответствии с которым ВСУ не будут ограничены.