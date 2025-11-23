Тирану назначили чемпионом по расширению

Неформальным чемпионом по темпам интеграции в ЕС становится Албания. На минувшей неделе она приступила к переговорам с Брюсселем по последнему блоку тем для вступления в Евросоюз, пройдя весь предшествующий процесс всего за год. Премьер страны Эди Рама назвал это «рекордным достижением» и заверил, что теперь ничто не помешает Албании стать членом ЕС уже в 2030 году. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Фото: Andreea Alexandru / AP

«Еще вчера такое казалось невозможным»,— заверил премьер Албании Эди Рама после того, как было объявлено о начале переговоров Тираны с Брюсселем по последнему блоку тем для вступления Албании в Евросоюз. Премьер назвал это «рекордным достижением» и заверил, что переговоры о вступлении будут завершены в 2027 году, а еще через три года Албания станет членом ЕС.

«Успех Албании — результат работы ее властей по проведению важных реформ. Мы стремимся к присоединению Албании к Евросоюзу»,— вторила премьеру комиссар по расширению ЕС Марта Кос. А в конце недели вместе с Эди Рамой она провела в Тиране саммит ЕС—Балканы, посвященный реализации Плана роста, предусматривающего выделение региону €6 млрд для содействия его евроинтеграции.

Темпы продвижения Албании к ЕС в последнее время действительно впечатляют. Став кандидатом на вступление в объединение еще десять лет назад, за последний год она достигла серьезного прогресса. Переговоры по первому блоку тем для вступления Тирана начала в октябре 2024 года, а уже спустя год осуществила запуск переговорного процесса по всему комплексу вопросов.

Столь стремительный прогресс, позволивший Албании стать неформальным чемпионом по темпам интеграции в ЕС, оказался возможен, по оценке многих балканских экспертов и наблюдателей, благодаря тому, что Евросоюз сейчас явно форсирует принятие в свои ряды Албании и соседней с ней Черногории. В докладе ЕС о расширении за этот год прямо говорится: Евросоюз серьезно настроен обзавестись новыми членами до конца мандата нынешнего состава Еврокомиссии, который истекает в конце 2029 года. Наиболее серьезными кандидатами ведомство Урсулы фон дер Ляйен считает Албанию, Черногорию, Украину и Молдавию. А поскольку последние две страны попали в эту кампанию лишь недавно, Албании и Черногории, как полагают эксперты, отводится роль своего рода «локомотивов нового расширения ЕС».

Это во многом объясняет, почему Брюссель так активно хвалит в последнее время власти Албании и Черногории, несмотря на то что те не выполнили многие из взятых на себя обязательств.

Подгорице часто достается за «слишком сильное», по мнению ЕС, влияние на нее Белграда и Москвы, Тирану Европа не раз критиковала за недостаточно активную борьбу с коррупцией.

Со своей стороны, страны—передовики расширения стараются оправдать высокое доверие, оказанное Брюсселем. Именно эту цель, судя по всему, преследовали и несколько эпатажных заявлений, которые за последние неделю-другую сделал Эди Рама, провозгласивший вступление в ЕС главной целью своего четвертого по счету мандата на посту премьера.

Когда во время выступления албанского премьера на недавнем форуме ЕС по расширению в Брюсселе в зал заседаний вошла делегация Сербии во главе со спикером парламента Аной Брнабич, Эди Рама, по информации региональных СМИ, обратился к присутствующим с просьбой «приветствовать приход российской делегации».

У себя в парламенте Эди Рама гневно обрушился на оппозицию за ее критику закона о равноправии полов и Евросоюза, который этот закон поддержал:

«Извиняюсь перед ЕС за оскорбительную критику (оппозицией.— “Ъ”) благородного закона. Но, как говорят албанцы, псы лают, а караван идет».

А едва в Европе свыклись с новостью о том, что одним из членов правительства Эди Рамы стал ИИ-бот женского пола Diella (Солнце), которому поручено возглавить Министерство общественных закупок с целью борьбы с коррупцией (см. “Ъ” от 22 сентября), как премьер ошарашил всех новым сообщением: «Хочу проинформировать, что Diella беременна. Ожидаем появления на свет 83 ее детей — по одному ИИ-помощнику каждому депутату парламента от нашей Соцпартии. Это станет новой эрой интеграции искусственного интеллекта в албанскую политику».

После этого уже никого не удивило, что в принятую 21 ноября на саммите ЕС—Балканы в Тиране декларацию в качестве ключевого для региона приоритета вошло требование «запустить создание ИИ-фабрик как центров инновации и цифрового развития».