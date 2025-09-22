С портфелем, но без тела

22 сентября приступило к работе новое правительство Албании, которое четвертый раз подряд возглавил Эди Рама. Состав и программу кабинета утвердил в конце минувшей недели парламент страны. Главной сенсацией оказалось то, что впервые в мировой практике одним из 17 членов правительства стал ИИ-бот Diella (Солнце), которому премьер поручил возглавить Министерство общественных закупок с целью более эффективной борьбы с коррупцией. Несмотря на бурные протесты оппозиции, уникальное правительство утвердили всего за 25 минут. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ИИ-бот Diella в образе аватара-женщины в национальном албанском наряде

Фото: Vlasov Sulaj / AP ИИ-бот Diella в образе аватара-женщины в национальном албанском наряде

Фото: Vlasov Sulaj / AP

До обсуждения программы нового правительства дело в парламенте так и не дошло. Лидер победившей на майских выборах Соцпартии Эди Рама, для которого нынешний четырехлетний мандат станет уже четвертым, успел произнести только несколько вступительных слов. Новый старый премьер объявил, что в центре мандата его нынешнего кабинета находится план вступления Албании в ЕС в 2030 году. После чего предоставил слово новому министру общественных закупок. Им оказался ИИ-бот по имени Diella, что на албанском означает «солнце». Перед депутатами новый министр предстал на экране в образе аватара-женщины в национальном албанском наряде.

В трехминутном обращении Diella объяснила, почему в ее назначении министром нет ничего противозаконного.

«Конституция говорит об институтах, служащих народу. Она не говорит о хромосомах, о плоти или крови.

Она говорит об обязанностях, подотчетности, прозрачности и равных для всех условиях»,— напомнила ИИ-министр, заверив собравшихся, что она как раз и воплощает в себе «все эти ценности в такой же мере, как и любой коллега-человек, а может даже и в большей». Diella пояснила, что ее задача заключается не в том, чтобы заменить людей, а чтобы помогать им.

О появлении необычного министра в своем новом правительстве, которое насчитывает 17 членов, Эди Рама объявил неделю назад на съезде правящей Соцпартии. «Diella станет первым членом правительства, который будет присутствовать в нем не физически, а виртуально, ибо она создана искусственным интеллектом»,— ошарашил однопартийцев премьер, добавив, что возглавит Diella Министерство общественных закупок, одно из самых проблемных в стране, на коррупцию в котором не раз указывал Евросоюз. По словам Эди Рамы, отныне только новый ИИ-министр будет определять победителей всех тендеров, и «Албания станет страной, где общественные закупки на 100% окажутся некоррупционными». «И это не научная фантастика, это задача Diella»,— подытожил премьер.

Но если однопартийцы возражать своему лидеру не отважились, то депутаты парламента от оппозиции восприняли назначение ИИ-министра в штыки.

Едва Diella завершила свое видеообращение, как оппозиционеры стали жестко критиковать необычное решение Эди Рамы как противоречащее конституции.

Они утверждали, что ИИ-бот не является человеком, к тому же у него нет албанского гражданства и вообще он может привести к еще большей коррупции, поскольку не будет подотчетен никому, разве что разработчикам своей программы.

Объявленный спикером 15-минутный перерыв страсти не успокоил. И тогда правящие социалисты объявили, что предусмотренного регламентом обсуждения программы правительства и его персонального состава не будет и что сразу перейдут к голосованию. В итоге программу и состав нового правительства парламент утвердил большинством голосов правящей партии, а заседание завершилось за 25 минут вместо запланированных 25 часов. Возмущенные депутаты от оппозиционной Демпартии во время электронного голосования забросали в знак протеста правительственную ложу брошюрами с парламентским регламентом и бутылками с водой.

Эди Рама ответил оппонентам в соцсетях, когда заседание уже завершилось. Премьер написал, что полученные Соцпартией голоса на выборах обязывают ее «создать непреодолимый барьер на пути каждого, кто использует руки, ноги и тело как аргумент в парламенте, а также уличные крики и оскорбления в качестве оппозиционной альтернативы».

Продолжать спор с оппозицией премьер не стал. Его главная задача была выполнена: программа и состав правительства парламент утвердил — вместе с первым в мировой истории виртуальным министром, который с 22 сентября приступил к работе.

Геннадий Сысоев