ИМЭМО назвал Россию третьей в мире морской державой мира

Специалисты Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО РАН) представили результаты ежегодного исследования, оценивающего морской потенциал государств. Согласно докладу «Морские державы — 2025», Россия уверенно заняла третье место в мировом рейтинге из 100 стран по совокупному морскому потенциалу. Лидирует в списке Китай с показателем 16,4%, второе место занимают США с 15,1%, а Россия получила 6,6%.

Индекс морской мощи рассчитывается по трем ключевым компонентам: морские ресурсы (площадь морских зон, запасы биоресурсов и полезных ископаемых), морские силы и средства (в основном военно-морской флот), а также интенсивность хозяйственной деятельности в океане. Итоговый рейтинг показывает, что десять ведущих держав аккумулируют около 58% всего мирового морского потенциала.

По обеспеченности морскими ресурсами Россия демонстрирует сбалансированные показатели, в частности значительные запасы газа на шельфе. Лидерами в этом компоненте стали Саудовская Аравия и Катар. В области военно-морского флота Россия занимает уникальное положение, занимая первое место по флоту для ледовитых морей и второе — по атомному флоту. Главные позиции здесь принадлежат США, обладающим крупнейшим военно-морским и атомным флотом, а Китай выделяется мощным научно-исследовательским флотом.

В сфере морской хозяйственной деятельности Китай также лидирует с долей около 22,5% от общего объема активности, включая торговый флот, рыболовство и добычу ресурсов. Южная Корея находится на втором месте, а США впервые за пять лет обошли Японию и заняли третье место. Россия входит в десятку лидеров, уступая таким странам, как Норвегия, Индонезия, Великобритания, Сингапур и Греция.