McLaren уперся в планку

Благодаря команде McLaren, так настроившей машины Ландо Норриса и Оскара Пиастри, что два лидера чемпионата были дисквалифицированы после гонки за нарушение технического регламента, практически угасшая интрига в борьбе за звание чемпиона мира «Формулы-1» после Гран-при Лас-Вегаса обрела новое дыхание. Победитель гонки Макс Ферстаппен (Red Bull) сравнялся в зачете пилотов с Пиастри, а от Норриса отстает на 24 очка. Это все еще много, учитывая, что до завершения чемпионата осталось всего два этапа, но такой дефицит отыграть можно.

Фото: Gary A. Vasquez-Imagn Images / Reuters Гонщик Ландо Норрис перед заездом на Гран-при Лас-Вегаса

Фото: Gary A. Vasquez-Imagn Images / Reuters

Самые интересные события Гран-при Лас-Вегаса случились уже после того, как гонка закончилась, ее участники сказали дежурные слова, обрызгали друг друга шампанским и приготовились насладиться маленькими радостями, которые готов в избытке предоставить Город грехов. При этом рассказать гонщикам о самом этапе что-то важное было непросто. Гонка прошла весьма спокойно.

Самый интересный эпизод случился на старте. Лидер чемпионата мира Ландо Норрис, отменно отработавший в квалификации, чуть хуже, чем первый номер Red Bull Макс Ферстаппен, среагировал на стартовые огни. Он попытался защитить позицию, но при входе в первый поворот, как сам признал позже, «перетормозил». В результате вперед он пропустил не только Ферстаппена, но и Джорджа Рассела на Mercedes. Если не считать непродолжительных и безуспешных атак Рассела на Ферстаппена, последний в этой гонке проблем уже не испытывал и спокойно довел дело до победы. Что касается Норриса, то ближе к концу этапа он Рассела все же обошел и прибыл к финишу вторым. Это был устраивавший британца результат. С учетом того, что его напарник по McLaren и ближайший преследователь в общем зачете Пиастри был только четвертым, из Лас-Вегаса Норрис мог уезжать в отличном настроении. От Пиастри его отделяли 30 очков, а от Ферстаппена — 42. Уже в следующее в воскресенье Норрис мог официально стать чемпионом мира.

Все испортил отчет технического делегата Международной автомобильной федерации (FIA) Джо Бауэра.

В нем говорилось, что замеры выявили: обе машины McLaren не уложились в требования технического регламента. Контрольные планки на машинах (крепятся под днищем и служат индикатором соответствия настроек подвески требованиям регламента) после финиша оказались толщиной меньше допустимых 0,9 см.

После отчета технического делегата гонщики и представители McLaren были вызваны в директорат гонки. Но дать объяснения, которые позволили бы избежать наказания, они не смогли. Результаты Норриса и Пиастри были аннулированы. На второе после Ферстаппена место в итоговом протоколе переместился Рассел. На третье — еще один гонщик Mercedes Кими Антонелли.

Вмененное в вину McLaren нарушение не такое уж редкое. В этом году за слишком большой износ планки дисквалификации подвергались Льюис Хэмилтон (Ferrari) и Нико Хюлькенберг (Sauber). На их наказания обратили мало внимания, поскольку оба в гонках, по итогам которых столкнулись с санкциями, даже на места на подиуме не претендовали.

В случае с Норрисом и Пиастри все серьезнее. В Лас-Вегас, получается, они прокатились зря.

И выходит, что Ферстаппен уже догнал Пиастри, а отставание от Норриса сократил до 24 очков. Это по-прежнему солидный дефицит: в оставшихся двух гонках на кону всего 58 очков (в Катаре помимо основной гонки состоится еще и спринт). Чтобы обеспечить себе титул вне зависимости от того, как выступят конкуренты, Норрису по-прежнему необязательно побеждать — достаточно будет вторых мест. Но кто может гарантировать, что не случится еще какой-нибудь осечки, которой Ферстаппен непременно воспользуется?

Александр Петров