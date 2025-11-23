Ведет свою историю от основанного в 1940 году на Московском авиационном карбюраторном заводе №33 конструкторского бюро (КБ-2). В 1946 году предприятие было переведено в Воронеж. Сейчас АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА) входит в Воронежский центр ракетного двигателестроения, интегрировано в АО «НПО "Энергомаш"» «Роскосмоса».

Осуществляет полный цикл создания жидкостных ракетных двигателей. Занимается разработкой двигателей для ракет-носителей (РН), кислородно-водородных двигателей разгонных блоков, а также кислородно-метановых двигателей для перспективных РН. В КБХА были созданы жидкостные ракетные двигатели для верхних ступеней ракет-носителей «Луна», «Восток», «Молния», «Восход», «Союз», «Протон», «Зенит», «Энергия» и других. Сейчас на предприятии усовершенствуются двигатели для ракет типа «Ангара».

Также производит различные виды гражданской продукции: узлы и агрегаты для дизелей тепловозов, авиационные компрессоры и вертолетные редукторы, нефтегазовое оборудование. Под брендом ВМЗ, принадлежащем АО КБХА, оборудование поставлялось всем основным нефтегазовым компаниям РФ, экспортировалось в США, Вьетнам, Венгрию, Азербайджан, ОАЭ, Ирак и другие страны.

Предприятие имеет собственные производства: кузнечное, гальванохимическое, литейное, инструментальное, сварочное, термическое, механообрабатывающее. Директор АО КБХА — Александр Печагин.