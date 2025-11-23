Аттракционы в парке Маяковского не будут работать из-за «мокрой погоды»
В ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге не будут работать 23 ноября из-за погодных условий. Об этом сообщили в социальных сетях парка.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
«Друзья, обратите внимание — сегодня все аттракционы не работают из-за мокрой погоды»,— говорится в сообщении.
Не работают все аттракционы, включая 17-метровую Т-Горку. Снегопад в Екатеринбурге должен завершиться 23 ноября, температура к 24 ноября снизится до 0...-2 градусов.