Аттракционы в парке Маяковского не будут работать из-за «мокрой погоды»

В ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге не будут работать 23 ноября из-за погодных условий. Об этом сообщили в социальных сетях парка.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Друзья, обратите внимание — сегодня все аттракционы не работают из-за мокрой погоды»,— говорится в сообщении.

Не работают все аттракционы, включая 17-метровую Т-Горку. Снегопад в Екатеринбурге должен завершиться 23 ноября, температура к 24 ноября снизится до 0...-2 градусов.

Анна Капустина