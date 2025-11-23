Экс-ректор УдГАУ Александр Любимов возглавил Общественный совет при Госсовете УР

Председателем Общественного совета при Госсовете Удмуртии (ГС УР) избран бывший ректор Удмуртского государственного аграрного университета (УдГАУ, в прошлом — ИжГСХА), депутат четырех созывов республиканского парламента, 75-летний Александр Любимов. Первое заседание общественники провели 21 ноября, сообщает пресс-служба ГС УР. Кандидатура господина Любимова была поддержана единогласно.

«Александр Иванович четыре созыва избирался депутатом ГС УР (2003—2022 годы), причем – по одному из самых непростых в политическом плане округов, где была серьезная конкуренция,— прокомментировал председатель ГС УР Владимир Невоструев.— И он всегда убедительно побеждал на выборах. За 18 лет своей работы на посту ректора ИжГСХА он подготовил не одно поколение специалистов высокого класса, которые сегодня вносят свой вклад в развитие республики».

На пост заместителя господин Любимов выдвинул бывшего первого заместителя спикера ГС УР, председателя постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике, депутата трех созывов республиканского парламента (2003—2017 годы), 66-летнюю Светлану Кривилёву. Кандидатура была поддержана единогласно.

Напомним, депутаты ГС УР приняли решение создать совет в конце сентября 2025 года. В него входят 11 человек на общественных началах. Среди прочего совет осуществлять общественный контроль и оценку социально значимых законопроектов. Срок полномочий — до конца созыва.