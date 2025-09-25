Социально значимые законопроекты Госсовета УР будет оценивать Общественный совет

При Госсовете Удмуртии появится Общественный совет (ОС). Соответствующий законопроект депутаты республиканского парламента приняли на 25-й сессии во вторник, 23 сентября. В ОС войдут 11 членов, которые будут работать на общественных началах, то есть без оплаты. ОС среди прочего займется осуществлением общественного контроля и оценкой социально значимых законопроектов.

Фото: Госсовет Удмуртии

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что кандидаты в ОС выдвигаются общественными объединениями и иными НКО по направлению, а также Общественной палатой Удмуртии. В числе условий — возраст свыше 21 года, высшее образование и стаж работы от одного года.

Как уточнили в Госсовете, кандидаты будут представлены в профильные постоянные комиссии (всего их 10). Комиссии проведут предварительное обсуждение, после чего предложат по одному потенциальному члену ОС на рассмотрение президиума. Далее состав ОС должен утвердить депутатский корпус. Срок полномочий совета — до конца созыва. Напомним, ближайшие выборы в республиканский парламент восьмого созыва запланированы на 2027 год.

«Мы долго рассматривали и обсуждали этот вопрос, и приняли решение создать при Госсовете Общественный совет <...> Он будет сформирован уже в ближайшее время, и мы рассчитываем, что на заседании следующей сессии утвердим его состав и приступим к совместной работе. Будем вместе рассматривать законопроекты, и, конечно, анализировать исполнение уже принятых на региональном и федеральном уровне законов»,— отметил председатель Госсовета Владимир Невоструев.

Напомним, на этой же сессии Госсовет согласовал комиссии, в которые войдут новые депутаты регионального парламента. Речь идет об Иване Семакине, Владимире Петухове и Андрее Фефилове (все представляют партию «Единая Россия»).