Средства ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Смоленской областью

В ночь на 23 ноября силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника над Смоленской областью. Губернатор Василий Анохин сообщил об этом в Telegram-канале. В результате атаки никто не пострадал, а повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано.

По данным Министерства обороны России, всего за ночь и утренние часы 23 ноября было уничтожено 75 вражеских дронов над различными регионами страны. Наибольшее количество беспилотников сбито над акваторией Черного моря — 36 единиц, а также над территорией Республики Крым — 10 единиц. В Брянской области уничтожено девять дронов, в Воронежской — семь, в Краснодарском крае — четыре, по два — в Московской и Белгородской областях, по одному — в Калужской и Рязанской областях.

Василий Анохин отметил, что на местах падения обломков в Смоленской области работают оперативные службы. Губернатор обратился к жителям с просьбой не приближаться к фрагментам беспилотников и незамедлительно сообщать о находках по телефону экстренных служб 112.