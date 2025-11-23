В Ярославской области рано утром объявили беспилотную опасность

В Ярославской области объявили беспилотную опасность. Об этом губернатор Михаил Евраев сообщил в своем Telegram-канале в 5:12 23 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

При беспилотной опасности рекомендуется покинуть улицу и укрыться в здании, а в помещениях — находиться в комнатах со сплошными стенами.

«Работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по отражению атаки продолжается. Ждите отбоя сигнала "Беспилотная опасность"»,— написал господин Евраев.

Он предупредил, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников. При их обнаружении нужно отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по телефону 112.

В 5:24 работу приостановил ярославский аэропорт, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В 10:28 губернатор Михаил Евраев сообщил об отбое беспилотной опасности.

Алла Чижова