Bloomberg: страны Европы пытаются замедлить продвижение «мирного плана Трампа»

Европейские лидеры пытаются замедлить властей США в продвижении мирного плана из 28 пунктов по урегулированию российско-украинского конфликта, пишет Bloomberg.

В заявлении на саммите G20 лидеры европейских стран указали, что план США требует «дополнительной работы». «В ближайшие дни мы продолжим тесно координировать действия с Украиной и США»,— написано в заявлении.

Bloomberg также пишет, что Украина и ее европейские союзники шокированы скоростью, с которой США продвигают свой план мирного урегулирования. По информации агентства, Великобритания, Франция и Германия прорабатывают аналог мирного плана.