Мигрантам официально запретили работать курьерами в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, запрещающее иностранным гражданам работать курьерами в 2025 году. Документ расширяет перечень видов деятельности, по которым работодатели города не смогут нанимать мигрантов.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

К уже существующему запрету на работу в такси добавлены услуги курьерской доставки, включая курьерскую деятельность, доставку с использованием различных видов транспорта, доставку еды на дом и прочие курьерские услуги.

В пресс-службе господина Беглова сообщили, что новые меры направлены на борьбу с теневой занятостью, повышение качества и безопасности курьерских услуг, а также создание дополнительных рабочих мест для российских граждан, в первую очередь для молодежи и студентов. По данным городского правительства, курьеры-иностранцы составляют небольшую долю рынка, поэтому запрет не должен повлиять на стабильность сферы доставки.

В конце июля губернатор Санкт-Петербурга подписал аналогичное постановление о запрете мигрантам работать в такси до конца 2025 года. Тогда в пресс-службе господина Беглова поясняли, что решение направлено на повышение качества и безопасности услуг такси. Кроме того, это создаст дополнительные условия для трудоустройства граждан России, убеждены в городском правительстве.