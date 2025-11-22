Умерла ярославская долгожительница
На 107-м году жизни умерла жительница Тутаева Ярославской области Александра Шелепанова. Об этом сообщила глава Тутаевского округа Ольга Низова на своей странице во «Вконтакте».
Александра Шелепанова
Фото: Ольга Низова, Вконтакте
Александра Шелепанова родилась 22 апреля 1919 года в тогда Ленинградской, а сейчас Вологодской области. Училась на зоотехника в Ломоносове Ленинградской области. Перед войной приехала на работу в племенной совхоз под Ленинградом. Руководство приняло решение эвакуировать племенной скот в глубь страны, поэтому специалистов отправили домой. Александра Шелепанова приехала в Тутаев, где жили ее мать и старшая сестра, и начала работать зоотехником сразу в нескольких колхозах.
В последние годы участвовала в беговых марафонах, стала самой возрастной участницей проекта «Бегом по Золотому кольцу». В 2019 году она вместе со спортсменами со всей России вышла на старт и пробежала первые спортивные 600 метров на полумарафоне «Май. Мир. Молодость» в Тутаеве в честь своего 100-летнего юбилея.
Александра Шелепанова в центре рядом с главой Тутаевского округа Ольгой Низовой
Фото: Ольга Низова, Вконтакте
«Александра Николаевна была для всех нас примером настоящего оптимизма и стойкости духа. Являясь участницей многочисленных спортивных мероприятий, она вдохновляла окружающих своим позитивом и безграничной любовью к активной жизни. Ее участие в марафонских забегах стало настоящим символом того, насколько важна воля к победе над обстоятельствами и над собой»,— написала госпожа Низова. Она сообщила, что семье будет оказана помощь.