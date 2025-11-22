Президент Венесуэлы получил от Путина письмо с поздравлениями с днем рождения

Президент Венесуэлы Николас Мадуро получил от российского коллеги Владимира Путина письмо, где тот поздравил его с днем рождения. Господин Мадуро отметит его 23 ноября, ему исполнится 63 года. Письмо опубликовал в своем Telegram-канале глава венесуэльского МИД Иван Хиль.

В письме господин Путин указал, что отношения России и Венесуэлы носят стратегический характер. Он также отметил высокие качества господина Мадуро как главы государства. «Мы ценим это проявление братства и солидарности со стороны президента Путина и от имени президента Мадуро подтверждаем нашу приверженность продолжению совместной работы по построению многоцентричного и многополярного мира»,— написал господин Хиль.

27 октября Владимир Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой. Его президенты подписали в мае этого года в Москве. Договор подразумевает расширение взаимодействия и сотрудничества стран в политической и экономической сферах, включая энергетику и добычу полезных ископаемых, транспорт, связь. Россия и Венесуэла также договорились сотрудничать в области безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом. В документе, среди прочего, отмечается, что Москва и Каракас выступают против односторонних санкций, которые нарушают устав ООН и другие общепризнанные нормы и принципы международного права.