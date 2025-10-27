Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве России и Венесуэлы. Документ размещен на сайте официально опубликованных правовых актов.

Договор был подписан 7 мая в Москве. 21 октября закон о ратификации был принят Государственной думой, а на следующий день одобрен Советом Федерации.

Договор подразумевает расширение взаимодействия и сотрудничества стран в политической и экономической сферах, включая энергетику и добычу полезных ископаемых, транспорт, связь. Также он предусматривает взаимоотношения государств в области безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом. В документе, среди прочего, отмечается, что Москва и Каракас выступают против односторонних санкций, которые нарушают устав ООН и другие общепризнанные нормы и принципы международного права.