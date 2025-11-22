ТАСС: бывшему футболисту сборной России Алдонину диагностировали рак желудка

Бывшему капитану сборной России, победителю Кубка УЕФА в составе ЦСКА Евгению Алдонину диагностировали рак желудка, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, футболисту сделали операцию в Германии.

Сегодня Российская премьер-лига сообщила о тяжелом заболевании у 45-летнего футболиста. В РПЛ отметили, что он нуждается в длительном и дорогостоящем лечении и объявили сбор средств.

Евгений Алдонин выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. За это время он провел 315 матчей. Вместе с клубом Алдонин дважды становился чемпионом России (2005, 2006 годах), пять раз выигрывал Кубок России (в 2005, 2006, 2008, 2009, 2011 годах) и четыре раза — Суперкубок (в 2004, 2006, 2007, 2009 годах). В 2005 году Евгений Алдонин вместе с командой завоевал Кубок УЕФА. После завершения карьеры в 2018 году он работал в тренерских штабах московского «Торпедо» и «Ротора».