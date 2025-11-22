РПЛ сообщила о тяжелой болезни бывшего футболиста сборной Евгения Алдонина

У бывшего футболиста ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина диагностировано тяжелое заболевание, которое требует длительного дорогостоящего лечения. Об этом сообщили в Российской премьер-лиге и объявили сбор средств.

Футболист ЦСКА Евгений Алдонин (справа) в матче против столичного «Динамо» (2007 год)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Футболист ЦСКА Евгений Алдонин (справа) в матче против столичного «Динамо» (2007 год)

«На плечах Евгения уход и воспитание двух маленьких детей, — отметили в РПЛ. — Для успешной борьбы с болезнью ему требуется финансовая помощь».

Евгений Алдонин в начале карьеры выступал за волгоградский «Ротор», в 2004 году присоединился к ЦСКА. В 2012-м на правах аренды перешел в «Мордовию», затем — в «Волгу». За сборную выступал с 2002 по 2007 год.

В 2006 — 2011 годах был женат на певице Юлии Началовой. После смерти артистки в 2019 году от последствий заражения крови забрал в свою новую семью дочь, рожденную в первом браке. Во втором браке у футболиста родились двое детей.