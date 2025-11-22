На ремонт дороги Исменцы — Лесная в Марий Эл выделили 92,6 млн рублей

На ремонт автомобильной дороги Исменцы — Лесная на участке км 0+004 — км 3+720 в Республике Марий Эл выделили 92,6 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить ремонт дорожного полотна, земляного полотна, укрепление обочин, ремонт трех водопропускных труб, обустройство автобусных остановок и нанесение дорожной разметки.

Работы должны быть завершены не позднее 31 августа 2026 года. Заказчиком выступает Государственное казенное учреждение Республики Марий Эл «Марийскавтодор». Источником финансирования является республиканский бюджет Республики Марий Эл.

На ремонт ряда дорог в Марий Эл недавно выделили еще 916 млн руб. Так, наибольшую сумму, 563,1 млн руб., выделили на ремонт дорог Пуялка — Чирки и Большой Вильял — Куанпамаш — Комичи.

Влас Северин