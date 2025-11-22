Белоусов: ВСУ понесли существенные потери в боях за Звановку

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил 88-ю отдельную мотострелковую бригаду с занятием села Звановки в Донецкой народной республике (ДНР).

В поздравительной телеграмме Андрей Белоусов заявил, что в результате наступления российских войск украинские подразделения понесли существенные потери и оставили позиции.

Андрей Белоусов добавил, что имена погибших российских военнослужащих «всегда будут служить примером безграничной любви к своей Родине».