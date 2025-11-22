Защитник «Локомотива» отправлен в фарм-клуб

Ярославский ХК «Локомотив» отправил защитника Андрея Малявина в фарм-клуб — пермский «Молот». На сайте КХЛ игрок больше не числится в ростере.

Фото: ХК «Локомотив»

В расположение «Локомотива» защитник был вызван в середине октября. Через две недели он занял место в заявке на матч со СКА, заменив заболевшего Никиту Черепанова, но ни одной смены ему не довелось сыграть.

Теперь игрок возвращается в пермский клуб. В текущем сезоне защитник провел в составе «Молота» восемь матчей, в которых набрал 5 (1+4) баллов за результативность при показателе полезности «+1», а также был признан лучшим защитником игровой недели в рамках OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ.

Алла Чижова