Экс-игрок «Зенита» Аршавин назвал игрока сборной России Головина лучшим в 2025 году
Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года и легенда петербургского «Зенита» Андрей Аршавин назвал хавбека французского «Монако» Александра Головина лучшим игроком сборной России в 2025 году, сообщает ТАСС.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
«Почему не другие? Просто другого выбрать нельзя»,— подчеркнул господин Аршавин.
В 2025 году национальная команда под руководством Валерия Карпина провела 10 товарищеских матчей, в которых шесть раз победила, трижды сыграла вничью и однажды проиграла.
Александр Головин провел в составе сборной три матча, в которых забил два мяча. Последний гол 29-летний полузащитник забил сборной Перу. Матч с латиноамериканцами проходил в Петербурге 12 ноября и завершился ничьей — 1:1.