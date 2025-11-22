Экс-игрок «Зенита» Аршавин назвал игрока сборной России Головина лучшим в 2025 году

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года и легенда петербургского «Зенита» Андрей Аршавин назвал хавбека французского «Монако» Александра Головина лучшим игроком сборной России в 2025 году, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Почему не другие? Просто другого выбрать нельзя»,— подчеркнул господин Аршавин.

В 2025 году национальная команда под руководством Валерия Карпина провела 10 товарищеских матчей, в которых шесть раз победила, трижды сыграла вничью и однажды проиграла.

Александр Головин провел в составе сборной три матча, в которых забил два мяча. Последний гол 29-летний полузащитник забил сборной Перу. Матч с латиноамериканцами проходил в Петербурге 12 ноября и завершился ничьей — 1:1.

Андрей Маркелов