Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев выступил против частичного открытия границ с Финляндией. Об этом предприниматель сообщил в своем новостном выпуске, выложенном в соцсети «ВКонтакте».

«Граница должна быть открыта полноценно... Только тогда мы должны согласиться на открытие границ»,— сказал господин Лебедев.

Дизайнер подчеркнул, что финские власти должны выдавать полноценные визы россиянам, напомнив, что закрытие границ больно ударило по экономике соседнего государства.

Ранее «Ъ» сообщал, что в Хельсинки рассматривают возможность частичного открытия границы. В октябре премьер-министр Петтери Орпо заявлял, что это решение зависит от готовности Москвы пропускать в Финляндию людей без необходимых документов.

Андрей Маркелов