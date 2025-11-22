На Ставрополье установили на 2026 год тариф 3409 рублей на эвакуацию машины

В Ставропольском крае установили на 2026 год базовые тарифы на перемещение и хранение задержанных транспортных средств. Информация об этом размещена на сайте Региональной тарифной комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Речь идет о публикации двух постановлений краевой РТК. Из первого из них следует, что в новом году за эвакуацию автомобиля на штрафстоянку житель региона заплатит не менее 3409 рублей. Размер базового уровня тарифа указан с учетом налога на добавленную стоимость, уточняется в документе.

Согласно второму постановлению, хранение легковой машины на штрафстоянке будет стоить 51 руб. в час, грузового транспорта — 102 руб. в час, негабаритных машин — 153 руб. в час. Дешевле всего будет стоить хранение мотоцикла — 26 руб. в час.

Оба документа уже вступили в законную силу.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», с 21 ноября на Ставрополье вступили в силу новые тарифы на проезд в муниципальном общественном транспорте. Соответствующее постановление подписал зампредседателя Региональной тарифной комиссии Евгений Котов.

Владимир Андреев