Водитель Mercedes погиб после столкновения с «ГАЗом» в промзоне «Уткина заводь»

Около половины шестого вечера 21 ноября у дома 2 по Покровской дороге в промзоне «Уткина заводь» 47-летний водитель Mercedes не справился с управлением и врезался в «ГАЗ», сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

От удара немецкую иномарку отбросило в силовое ограждение. От полученных травм водитель «Мерседеса» скончался на месте происшествия. По факту случившегося проводят проверку.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что пассажир Daewoo погиб после столкновения с грузовиком в Ленобласти. Инцидент случился на 9-м километре автодороги «Кипрушино – Бараны».

Андрей Маркелов