Пассажир Daewoo погиб после столкновения с грузовиком в Ленобласти

Около половины четвертого дня 20 ноября на 9-м километре автодороги «Кипрушино – Бараны» 51-летняя водитель автомобиля Daewoo Nexia не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулись с грузовиком, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В результате ДТП 50-летний пассажир легковушки скончался на месте от полученных травм. В настоящее время по факту случившегося организована доследственная проверка.

Андрей Маркелов