Казань и Азнакаевский район Татарстана не получили паспорта готовности к отопительному сезону, хотя большинство муниципалитетов уже обеспечили необходимые документы. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Дамир Шайдуллин на совещании в Доме Правительства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Казань все еще не получила паспорт готовности к отопительному периоду

Дамир Шайдуллин подчеркнул, что все замечания Ростехнадзора должны быть устранены в установленные сроки. Он призвал руководство Казани и Азнакаевского района ускорить работу над устранением недостатков.

Отопительный сезон в Казани стартовал в конце сентября. Отмечалось, что для его запуска подготовили 163 котельные, 876 социальных объектов и более 6 тыс. жилых домов.

Влас Северин