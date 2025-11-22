Губернатор Ярославской области поручил усилить контроль за уличным освещением

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил главам округов усилить мониторинг за уличным освещением и обеспечить регулярные объезды территорий. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале после поступивших жалоб.

Фото: Прокуратура Ярославской области

По словам губернатора, много жалоб на неработающие фонари поступало из Переславля-Залесского. Освещение не работало из-за обрывов линий, а где-то было плановое отключение для выполнения работ по благоустройству.

«Независимо от условий реакция на проблемы с освещением со стороны органов власти и обслуживающих организаций должна быть мгновенной»,— акцентировал господин Евраев.

Алла Чижова