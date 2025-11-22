Росздравнадзор отрицает нехватку препаратов для диабетиков в регионах

Информация о нехватке двух препаратов для диабетиков в нескольких регионах России не соответствует действительности, утверждает Росздравнадзор. Речь идет о лекарствах «Апидра» и «Левемир» (применяются при I и II типе сахарного диабета).

Telegram-канал Baza сообщил сегодня, что «локальный дефицит» упомянутых препаратов зафиксирован в Пензенской области и Якутии. Также жалобы на нехватку якобы поступают из Красноярского края и Новосибирской области. Дефицит лекарств каналу подтвердили несколько крупных пензенских аптечных сетей, которые продают последние единицы за 4–5 тыс. руб.

В Росздравнадзоре заверили, что оба препарата стабильно поставляются в регионы. По данным службы, с начала года в гражданский оборот введено свыше 923 тыс. упаковок препарата «Апидра» и почти 1,4 млн упаковок препарата «Левемир».

«Остатки препаратов в Пензенской области составляют: "Апидра" — 2252 упаковки, "Левемир" — 11 142 упаковки, в... Якутии: 666 и 1576, в Красноярском крае — 2501 и 5380, в Новосибирской области — 4832 и 11 712 упаковок соответственно»,— прокомментировали в пресс-службе (цитата по «Интерфаксу»).

Российские фармпроизводители планомерно отбирают у международных компаний доли в сегменте продаж инсулина, используемого в терапии пациентов с диабетом. Только в госзакупках по итогам 2025 года на местные компании придется почти 44% контрактов, прогнозируют отраслевые эксперты.

