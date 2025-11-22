Рябков: РФ не получила пояснений от США по проведению ядерных испытаний

Вашингтон не отреагировал на просьбу российских властей разъяснить, что означает заявление президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Москва пыталась получить официальный ответ Вашингтона о том, что подразумевается под заявленными испытаниями. «Испытания ли средств доставки под критические тесты, то есть тесты без запуска цепной реакции, либо действительно натурные ядерные взрывы в испытательных целях. Мы не получили ответа на этот счет»,— сказал замглавы Министерства иностранных дел РФ в интервью журналу «Международная жизнь».

Господин Рябков отметил, что Владимир Путин «сказал все, что на эту тему необходимо было ему сказать». «И президент, как вы все видели, дал поручение… Естественно, мы приняли к исполнению»,— добавил он.

Владимир Путин 5 ноября поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия. Он уточнил, что Россия не планирует отходить от Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).