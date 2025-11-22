Рябков: условия для следующего саммита Путина и Трампа должны «вызреть»

Вопрос о проведении новых переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа «стоит на повестке дня», заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

«Я бы ничего не исключал, — сказал дипломат. — Мы видим, что поиски пути вперед продолжаются».

По словам господина Рябкова, Вашингтон понимает подход Москвы относительно организации встречи президентов России и США. Он добавил, что российская сторона ожидает от американской администрации усилий «для того, чтобы предпосылки для контактов лидеров ... вызрели».

Также господин Рябков высказал мнение, что сторонники продолжения конфликта на Украине хотят повлиять на Дональда Трампа и не допустить устойчивого мира.