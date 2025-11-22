Пресс-секретарь Лукашенко заявила об активных переговорах Белоруссии и США

Белоруссия активно ведет переговоры с различными странами, сообщила пресс-секретарь президента Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт. По ее словам, республика открыта к диалогу и готова рассмотреть предложения от всех заинтересованных сторон.

«Переговоры с различными странами, и прежде всего с США, сейчас находятся в активной фазе», — сказала госпожа Эйсмонт (цитата по «БелТА»).

Пресс-секретарь отметила, что Александр Лукашенко стремится к стабилизации ситуации в регионе и налаживанию диалога между государствами, он нацелен на решение спорных вопросов мирным путем.

В рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом белорусский президент помиловал 31 осужденного в Белоруссии гражданина Украины, сообщила Наталья Эйсмонт.